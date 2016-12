Gesunde Ferien dank Reise-App :  Forscher sind Reisekrankheiten auf der Spur

Reise-App

Die Angst vor Gefahren nehmen

Life!: Von dem, was Sie heute über die Auswertung der Daten bereits wissen: Was war die grösste Überraschung?

Christop Hatz: Dass das subjektive Gefahrenempfinden der reisenden Touristen viel grösser ist als das real vorhandene. Diesen Aspekt müssen wir vertiefen: Was haben die Reisenden genau und wie können wir sie digital besser informieren und auch beruhigen? Dazu müssen aber ethische Fragen und auch der Datenschutz geklärt sein.

An was denken Sie konkret?

Beispiel: Ein Tourist wird von einem Hund gebissen. Ist er geimpft, muss er in das nächste Spital. Ist er das nicht, muss er sofort nach Bangkok, denn nur dort gibt es den notwendigen Impfstoff. Diese Information müssten wir ihm frühzeitig geben können.

Und wenn Sie weiter in die Zukunft blicken?

Wir können das App auf andere Länder ausweiten, in denen nicht nur Infektionskrankheiten auf dem Radar sind, sondern beispielsweise die Höhenkrankheit, etwa in Peru. Wir können Apps für verschiedene Risikogruppen entwickeln: über 65-Jährige oder Menschen mit beeinträchtigtem Immunsystem.

Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten?

Seit ich in der Reisemedizin tätig bin, ist das grosse Problem: Wie bringe ich die Menschen dazu, das, was sie wissen, auch umzusetzen? Etwa in der Prophylaxe gegen den Sonnenbrand. Da hilft Beratung, aber auch die App.