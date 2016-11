Was tun gegen Migräne und Kopfschmerzen? Tipps für 5 Hausmittel

Wie häufig Migräne-Attacken auftreten, hängt damit zusammen, was der Mensch isst. Das sagt Vincent Martin, Kopfschmerz-Experte und Professor an der University of Cincinnati, USA. Zusammen mit Kollegen hat er in einer Übersichtsarbeit über 180 Studien zu diesem Thema analysiert. Hier die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit, die im Fachblatt «Headache: The Journal of Head and Face Pain» veröffentlicht wurde.