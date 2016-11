Trainierte Frauen im Trend :  Stark ist das neue Schlank

In den 50er-Jahren waren es die betörenden Kurven von Leinwand-Schönheiten wie Marilyn Monroe oder Sophia Loren, die Männern den Atem stocken liessen und Frauen zum Vorbild wurden. Zehn Jahre später posierte die knabenhafte Twiggy auf den Plakaten der Modeindustrie und gab den Ton in Sachen Idealfigur an. Je schlanker, desto schöner galt die Devise auch in den kommenden Jahren.

Der Kindfrau-Look der Sechziger und Siebziger gipfelte schliesslich im «Heroin Chic». Blass und etwas kränklich-süchtig hatten die Models auszusehen, hervortretende Rippenbögen waren sexy. Der Schlankheitstrend nahm anfangs 2000 sogar weiter an Fahrt auf – «Size Zero», Grösse 32, wurde weltweit zum Idealbild deklariert.

Neuster Trend unter Supermodels: Muskeln!

Schlank zu sein wird auch in den nächsten zwanzig Jahren wichtig bleiben, doch der Figurenkult hat einen Twist gekriegt, der nicht minder so viel Disziplin fordert: Fit aussehen und vor allem definierte Muskeln zeigen heisst das Credo der Stunde! Zumindest liess dies die letzte Show des Dessouslabels Victoria’s Secret vermuten.

Dort blieb der Blick nicht mehr nur auf den üppigen Decolletés hängen, sondern vor allem auf perfekt definierten Bizeps, Sixpacks und ausgeprägten Oberschenkel- und Rückenmuskulaturen der engelsgleichen Supernovas. Das war – auch für die sowieso getrimmten «Angels» – neu!

Muskelpower steht für mentale Kraft, Sexappeal und Vitalität

«Strong is The New Skinny», im Fachjargon SITNS, heisst das Phänomen, welches – wie die meisten – in den USA geboren wurde und sich nun langsam zur weltweit dominierenden Körperbewegung mausert. Jennifer Cohen, Fitness-Queen aus den Staaten, hat mit dem gleichnamigen Buch bereits einen Bestseller gelandet, über 700'000 Bücher hat sie an «die Frau» gebracht.

Das 256 Seiten Werk gibt Anleitung, wie mit gezieltem Krafttraining, gesunder Ernährung und Ausdauer-Einheiten ein nicht nur schlanker, sondern vor allem muskulöser Körper erreicht werden kann. «Muskelpower steht für mentale Kraft, für Sexappeal und Vitalität – jede Frau kann das erreichen», predigt sie – und Tausende Fans huldigen ihr.

Die Australierin Amanda Bisk, Fitnessmodel für H&M und Instagram-Gallionsfigur für trainierte Girls, hat eine knappe Million Follower. Ihr Körper ist so trainiert wie der einer Spitzensportlerin.

Einer der Personal Trainer der Victoria’s Secret Angels, Justin Gelband, taxiert seine Schützlinge bereits nicht mehr nur nach dem Aussehen, sondern sagte in einem Vogue-Interview bezeichnenderweise: «Doutzen Kroes ist im Moment das fitteste Girl im Team.»

Früher prollig, heute gewünscht

Was vor zehn Jahren noch als prollig, unästhetisch und gar als Tabuzone am weiblichen Körper galt, ist heute gewünscht. Man erinnere sich hier, wie harsch mit Madonna ins Gericht gegangen wurde, als sie 2009 ihren Body präsentierte: Die von Yoga und Kickboxen gestählten sehnigen Arme polarisierten. Sie sähe aus «wie ein Mann», lästerten die Medien. Doch im Nachhinein betrachtet, brach die Sängerin früh eine Lanze für ein Schönheitsideal, das im Jahr 2016 als Mass der Dinge gilt.

Was die Models und Prominenten vormachen ist immer auch Temperaturmesser für die Gesellschaft. Claudia Schiffer war zu Beginn ihrer Karriere in den Achtzigerjahren kurvig, Kate Moss zelebrierte ihren dürren Frauenkörper, dem Sport schon aus punkigem Trotz nicht zugemutet werden konnte.

Mit der neuen Generation Models wurde das Millenium mit Role Models eingeläutet, die alle sichtbar viel Sport treiben. Sie posten auf Instagram Bilder an der Hantelbank oder lassen sich beim Training filmen. Der Begriff Workout ist damit endgültig zum Statement der weiblichen «Generation Fit» geworden. Nicht nur bei den Models, sondern auch bei den Normalos!