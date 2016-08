Pop-up-Yoga in Zürich :  Verrenken sorgt für guten Sex

Expo für ein gesundes Leben

Zürich – Deddou Burkhard hält am Samstag, 3. September, ab 17 Uhr einen Vortrag über ihre Auffassung von Yoga an der Live Life – der «ersten Expo der Schweiz für gesunden Lebensstil» in der Zürcher Maaghalle. Auf dem Programm stehen Vorträge und Referate. Der Event findet am 2. und 3. September statt. Infos auf livelifezh.com