Gesund und fit in den Winter? :  Dann fangen Sie jetzt mit Sport an!

Ein guter Grund, schon im Oktober mit Sport anzufangen: Mit dem kühleren Wetter kommt der Hunger, der Körper hat die Tendenz, in der kalten Jahreszeit Fett zu bunkern. Hat man sich bis zur Weihnachtszeit an ein fixes Sportprogramm gewöhnt, wird der Kampf gegen die Festtagspfunde leichter sein und man fühlt sich zum neuen Jahr richtig fit.

Ein weiterer Grund ist das angenehme Wetter. Zwar wird es abends früher dunkel, aber die Schinderei bei Hitze und Tropentemperaturen fällt weg, was in jedem Fall besser für den Kreislauf ist.

Langsame Ausdauereinheiten

Wer im Sommer viel trainiert hat, nimmt sich jetzt die Zeit für lange, langsame Ausdauereinheiten und gibt weniger Gas; vor allem, wenn vom vielen Sommertraining die Knochen weh tun.

Mit Sport im Freien wappnet man sich auch gegen Erkältungskrankheiten sowie die Depression, die für die meisten im November kommt. Sport macht, sogar wenn nur in Massen betrieben, glücklicher und ausgeglichener. Anfänger müssen also nicht gleich volle Kanne loslegen. Beim Sport ist die Regelmässigkeit das Wichtigste. Lieber dreimal pro Woche eine Viertelstunde laufen als einmal, am Sonntag 45 Minuten. Ein guter Trick dranzubleiben ist, sich jemanden zu suchen, der mitmacht – im Team trainiert es sich leichter und regelmässige Treffen sorgen für mehr Motivation.

Vor dem Rennen aufwärmen

Jetzt im Herbst ist Aufwärmen noch kein grosses Thema, doch sobald es kühl und unwirtlich wird, sollte man beim Sport im Freien darauf achten, nicht gleich volles Tempo loszulegen und sich mindestens zehn Minuten aufwärmen. Das senkt das Verletzungsrisiko deutlich.