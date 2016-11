«The Book» von Aktfotograf Martin Wieland :  3,7 Kilo geballte Erotik

Ob draussen oder drinnen, ob in Farbe oder in Schwarzweiss: In «The Book» von Martin Wieland findet man 44 Models auf 336 Seiten erotisch in Szene gesetzt. Das Werk, das stolze 3,7 Kilogramm wiegt, ist ein Abbild der letzten sieben Jahre von Wielands Schaffen. Viele der Fotos sind bislang noch nie veröffentlicht worden.



«Nach meinem 15. Kalender war es mal an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und auch noch zusätzlich ein Buch herauszubringen», sagt Martin Wieland zu seinem Erstling.

Das Bilderbuch für Erwachsene gibts für 89 Euro. Oder aber für 299 Euro in einer limitierten Sonder-Edition. Diese beinhaltet eine handgemachte Schlagkassette, einen Originalprint (ebenso limitiert wie das Buch) sowie ein Echtheitszertifikat.

Weitere Infos und Bestellung unter martinwieland.at