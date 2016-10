Playmate mit Ambitionen :  Lea ist scharf auf Hollywood

Mit ihren knackigen Kurven hat es Lea Götz in die aktuelle Ausgabe des «Playboy» geschafft. Aber die tanzende und singende Deutsche will mehr: Hollywood ist ihr Ziel, deshalb pendelt sie zwischen München und Los Angeles hin und her.

Lea träumt ausserdem davon, mit dem amerikanischen R&B-Sänger Ne-Yo auf Welttournee zu gehen und mit ihm einen Song aufzunehmen. Und sie möchte eine Charity-Organisation gründen.

Dieses Jahr wird Lea übrigens 25 – am 24. Dezember. Ein echtes «Chrischtchindli». (gsc)

