«Die Welt muss umdenken» :  Trump twittert über «Terror in der Schweiz»

Der Annschlag auf den russischen Botschafter in der Türkei. Die Fahrt des Todes-LKW über den Weihnachtsmarkt in Berlin. Die Schiesserei in der Mosschee in Zürich.

Für den neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump haben die drei Ereignisse einen Zusammenhang: Terror!

In der Nacht auf heute tiwtterte er: «Today there were terror attacks in Turkey, Switzerland and Germany - and it is only getting worse. The civilized world must change thinking!»

Today there were terror attacks in Turkey, Switzerland and Germany - and it is only getting worse. The civilized world must change thinking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2013-07-22 14:22:09.0

Auf Deutsch: «Heute wurden in der Türkei, der Schweiz und Deutschland Terroranschlägr verübt - und es wird immer schlimmer. Die zivilisierte Welt muss umdenken!»

