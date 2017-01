Heute ist das orthodoxe Weihnachtsfest :  10 Überraschungen, die Russland für dich bereit hält

1. Doppelte Türen

Seit geraumer Zeit ist es üblich, zwei Eingangstüren zur Wohnung zu haben. Die innere ist in der Regel aus Holz und die äussere aus Metal. Sicher ist sicher. Da passiert dir auch garantiert nichts.

2. Der Aberglaube

Pfeifen in geschlossenen Räumen sollte man nicht, da man sonst sein Geld «verpfeift». Vor einer Reise nimmt man kurz auf dem Koffer oder auf einem Stuhl Platz. Das soll Glück bringen und wird von allen Anwesenden ausgeführt, egal ob sie mitkommen oder nicht.

3. Klammern für Smileys

Wenn du dich wunderst, warum der Russe in den Textnachrichten so viele Klammern schreibt, wirst du jetzt aufgeklärt: Es sind stinknormale Smileys. Nur wird in der Regel auf den Doppelpunkt und den Strich verzichtet.

4. Finken für Zuhause

Strassenschuhe sind in der Wohnung tabu, weil viele Leute Teppiche haben und die Strassen nicht sehr sauber sind. Aber auch, wenn weit und breit kein Teppich zu sehen ist, werden die Schuhe ausgezogen. Der Gastgeber bietet dir dafür ein paar Finken an. Wenn du dankend ablehnst, redet er so lange auf dich ein, bis du nachgibst. Der Grund: Du könntest dich erkälten, weil der Boden kalt ist.

5. Fräulein und junger Herr

Egal, wie alt du bist, du wirst stets als Fräulein oder junger Herr angesprochen (und solltest dasselbe tun). Besonders üblich ist das auf dem Markt.

6. Die Banja

Die russische Sauna, genannt Banja, hat Tradition. Und es ist wohl der einzige Ort, wo du verhauen werden möchtest. Zumindest mit einem Birkenwedel. Diese Behandlung ist eine Art Massage, die für eine verbesserte Blutzirkulation sorgt. Der Schwitzprozess wird verstärkt und die Hautporen öffnen sich besser. Anschliessend reibt man sich draussen mit Schnee ein oder taucht gleich in ein Eisloch runter - das härtet ab.

7. Das Essen

Die Vielfalt der russischen Küche bietet für jedermann was. Auffällig ist allerdings, dass Mayonnaise, Sauerrahm, Dill und die Petersilie in irgendeiner Form in fast jeder Speise anzutreffen sind.

8. Die Absatzschuhe

Egal, wie alt die Frau ist und welche Temperaturen oder Strassenverhältnisse herrschen - Absatzschuhe sind an der Tagesordnung. Viele Frauen erklären das so: «Ich lebe nur einmal und will immer gut aussehen.»

9. Die Blumen

Grundsätzlich gilt: Nie mit leeren Händen zu Besuch kommen. Und wenn es sich um eine Frau handelt, sind Blumen absolut Pflicht. An allen möglichen Feiertagen werden die Frauen ebenso reichlich mit Rosen, Tulpen und Gladiolen beschenkt.

10. Einen Toast aussprechen

Ein simples «Zum Wohl» existiert in dieser Form nicht. «Na Sdorovje» sagen demnach nur unwissende Touristen. Richtig wird auf jemanden oder auf etwas angestossen, wobei die Toasts auch schon mal richtig lange und ausführlich ausfallen können.