Renault Clio RS 220 «Trophy» :  Zum Spitzensportler gereift

Es bleibt beim Konzept

Super-Clio kommt nicht

Ende Mai präsentierte Renault beim F1-GP in Monaco zum 40-jährigen Bestehen von Renault Sport einen Super-Clio RS 16 mit 273 PS. In einer limitierten Auflage soll der Zweiliter-Turbobenziner auf die Strasse kommen, hiess es damals. Mittlerweile ist es aber still um den Super-Clio geworden. BLICK fragte nach und erfuhr von einer Renault-Sprecherin: «Das Auto wurde zwar im Hinblick auf eine spätere Serienfertigung konzipiert. Momentan bleibt es aber beim Konzept und es ist keine Serienproduktion geplant.»