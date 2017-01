Porsche Panamera Turbo im Test :  Elfer mit Rucksack

Erst beim Anblick des neuen Panamera wird richtig klar, wie vergeigt der buckelige alte gestylt war. Schluss damit: Die zweite Generation sieht nun wirklich elegant aus. Vor allem aber ist der Fünftürer (mit Heckklappe!) nun deutlich schärfer in Form.

Tolles Flair, viele Knöpfe

Innen beeindruckt der Mix aus Luxuslounge und Sportstudio plus Captain Future. Dieser optische wie haptische Genuss tröstet über gewöhnungsbedürftige Sensortasten und trotz XL-Touchscreens zu viele Bedienknöpfe hinweg. Und die grandiosen Sportsessel lassen das hinten an sich gute, im Luxuslimousinen-Vergleich freilich bescheidene Platzangebot vergessen.

Exakt in Kurven

In der engen Stadt vergeht der unübersichtlichen Wuchtbrumme die Wendelaune. Aber über Land macht der Panamera gekonnt auf 911er. Überlisten lässt sich Physik natürlich nicht. Aber beeindrucken: Dank Vierradlenkung sticht der Flachmann ambitioniert und superexakt in Kurven. Ja, der Elfer mit Rucksack ist ein Sportler – selbst wenn man am Kurvenscheitel spürt, wie viel Auto noch folgt (und dies ist noch nicht der 15 cm längere Panamera Executive).

Traumhafter Reisekomfort

Detailgejammer auf Höchstniveau? Klar, denn der Panamera ist ein Traum und endlich auch traumhaft im Reisekomfort: nie abgehoben zwar, aber stets seidig. Der Biturbo-V8 kann säuseln oder dumpf grollend losschnellen. Nur: Am Ortsausgang bieten die 550 PS einen Atemzug Spass, dann sagt der Fahrausweis leise Servus. Selbst, wenn man sich 226'820 Franken (Testauto mit Optionen) leisten kann, stösst da Frust zur Powerlust.