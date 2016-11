Porsche 718 Cayman im Test :  Wie für die Schweiz gemacht

Man könnte fast meinen, Porsche hätte den neuen 718 Cayman fast ausschliesslich für uns Schweizer konstruiert. Dank den kompakten Abmessungen (siehe Schnellcheck) fliegen wir ohne Sorgen um die schicken 20-Zoll-Carrera-Felgen selbst über kleinere Innerschweizer Landstrassen. An der Uferpromenande von Weggis (LU) oder im Parkhaus der Stadt Luzern stellt der Porsche für Einsteiger zudem auch seine Übersichtlichkeit unter Beweis.

Ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Turbo ersetzt den bisherigen Sechszylinder-Sauger und leistet in unserem Cayman-S-Testwagen 350 PS (+ 25 PS im Vergleich zum Vorgänger). Der äusserst spontan ansprechende Boxer bringt den Hecktriebler in nur 4,2 Sekunden auf Tempo 100. Er zieht und dreht toll, so dass er Überland schon bei legalen 80 km/h enorm viel Fahrspass bietet, während die 7-Gang-DKG-Automatik die Gänge rein hämmert. Leider lässt sie sich nach Zwischensprints etwas viel Zeit beim Hochschalten.

Wenig überraschend wird der Cayman S auch mit neuem Vierzylinder nicht zum Sparwunder. Unser Testverbrauch liegt mit 9,6 Liter aber doch 1,8 Liter tiefer als beim Vorgänger.

Fazit

Der Cayman S passt prima zu unseren Strassen und Gesetzen. Und mit seinem Einstiegspreis ab 78'400 Franken leider auch zu den fetten Schweizer Bankkonten.