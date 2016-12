Nissan GT-R im Test :  Blutauffrischung für Godzilla

Seit fast zehn Jahren mischt der von Fans liebevoll Godzilla genannte Nissan GT-R die Sportwagenszene auf. Sein Rezept: Brachiale Power und kantige Optik zu einem verhältnismässig günstigen Preis. Weil Godzilla aber mittlerweile über etwas angegraute Schläfen verfügt und ein Nachfolger nicht in Sicht ist, wurde er kürzlich geliftet.

Aussen zwar kaum zu erkennen – höchstens vielleicht am grösseren Kühlergrill und der etwas höheren Gürtellinie. Dafür kitzelten die Japaner aus dem 3,8-Liter-V6-Biturbo nochmals 20 PS heraus. So leistet der GT-R nun imposante 570 PS und 637 Nm. So stürmt er mit beeindruckendem Grollen in nur 2,8 Sekunden auf Tempo 100 und (theoretisch) weiter bis zur Spitze von 315 km/h. Aufgewertet wurde auch das Interieur. So verfügt unser Black-Edition-Testwagen über ausgezeichneten Seitenhalt bietende und sehr bequeme Recaro-Ledersitze.

Aber trotz des neu gestalteten und mit Leder verkleideten Armaturenbretts kann Godzilla sein fortschreitendes Alter nicht kaschieren – am augenfälligsten beim an eine veraltete Playstation erinnernden Infotainment-System. Trotzdem bleibt der Nissan GT-R eine optisch und preislich (ab 119'900 Franken) attraktive Alternative zu den viel teureren Sportrivalen Ferrari oder Lamborghini.