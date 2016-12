Mr.Da-Nos testet den VW Up Beats :  Der hat Druck!

Der VW Up – klar kennt man den. Ein solider Kleinwagen, hochwertig und ohne Schnickschnack. Um der jüngeren Konkurrenz, wie Nissan Micra, Opel Karl und Co., was entgegenzustellen, kommt der frisch geliftete Up als Sondermodell Beats.

Klingt gut mal anders

Der Beats beschallt uns mit Beats aus einer monstermässigen 300-Watt-Soundanlage von Spezialist Beats. Ein 8-Kanal-Verstärker sowie sieben im Innenraum verteilte Premium-Lautsprecher inkl. Subwoofer sorgen für satten Sound: Steht man am Rotlicht nicht fest auf der Bremse, pumpen die Bässe den kleinen Up fast in die Kreuzung.

Für den Soundcheck haben wir uns einen Profi geholt: Roland Bunkus alias Mr.Da-Nos, House-DJ, Musikproduzent – und Autofan. Beim Treffen dreht er die Anlage voll auf. Sein Urteil: «Das hört sich echt stark an! Ich habe die Bässe getestet, bis zur vollen Basseinstellung. Die Qualität bleibt auch dann hoch. Die Anlage ist gut integriert, bei hoher Lautstärke vibriert und klappert nichts».

Er fährt auch gut

Auch sonst begeistert der 90 PS starke Up. Man kommt trotz der langen Übersetzung flott voran. Das Fahrwerk ist nicht übertrieben hart, nur der Motor etwas brummig – typisch Dreizylinder. Aber das überhört man sofort, wenn man am Volume-Regler dreht.

Technische Daten VW Up 1.0 TSI Beats Antrieb 1.0-R3-Turbobenziner, 90 PS, 160 Nm@1500/min, 5-Gang-Getriebe, Front

Fahrleistungen 0-100 km/h 9,9 s, Spitze 185 km/h

Masse L/B/H 3,60/1,65/1,48 m, 1002 kg, Laderaum 251-959 l

Verbrauch Werk/Test 4,4/5,1 l/100 km, 101/119 g CO/km, Energie F

Preis Ab 17 650 Fr. (Basis: 1.0 MPI, 60 PS, ab 12 900 Fr.)

Plus Wenig Windgeräusche, sehr handlich, autobahntauglich, tolles Infotainment

Minus Lange Getriebeübersetzung, ungenaue Tankanzeige