Mercedes GLC Coupé im Test :  SUV im Sportdress

Eigentlich ists ja wie früher: In den 1960er-Jahren leistete man sich statt der Limousine deren Coupé-Variante, wenn Prunk mehr zählte als Praxis. Heute sind Kompakt-SUV die neuen Familienwagen und SUV-Coupés deren Edelbrüder mit dem gewissen Etwas.

Das Mehr an Form erkauft man sich auch im Mercedes GLC Coupé mit einem Weniger an Funktion. Zwar ist der Fond voll reisetauglich, aber der flach geschnittene (wenngleich nach Litern grosse) Laderaum hinter der hohen Kante kein Familienbrüller – und die Sicht nach hinten so mies, dass selbst Mercedes gratis eine Rückfahrkamera einbaut.

Jedes Gemeckere erledigt sich aber, guckt man von aussen (cooles Heck!) oder nach vorne. Im superedlen Cockpit stört nur die angejahrte Infotainmentgrafik.

Aufblühen

Zudem macht das Ding Laune – so richtig! Selbst SUV-Verächter oder Fahrer des direkten Konkurrenten BMW X4 staunen, wie vergnügt-fetzig der Fünftürer kurvt, ohne je seine Seidigkeit zu verlieren: Das Fahrwerk ist topp.

Dazu passt der 204-PS-Diesel: kräftig, nie zu laut, nur nicht gerade sparsam. Knausern darf man aber eh nicht: Unser mit allen feinen Extras ausgerüstete Testwagen kommt auf satte 96'051 Franken Endpreis! Coupés waren stets Luxus. Wieso sollte es heute anders sein?