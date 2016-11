Mercedes-AMG C43 Cabrio im Test :  Weg mit der Herbstdepression!

Nach einem grandiosen Spätsommer werden die Tage nun wieder merklich kürzer – der Herbst hat die Schweiz voll im Griff. Und auch das Cabrio-Wetter ist vorbei. Wirklich? Nicht mit dem neuen AMG C 43 Cabrio, das Mercedes' Palette nach dem C 63 um ein weiteres sportliches, viersitziges Cabrio erweitert.

Trotz Temperaturen von kaum mehr als 10 Grad wollen wir an diesem kühlen Herbsttag Frischluft geniessen. Nach 20 Sekunden (und bis 50 km/h) ist das elektrische Verdeck geöffnet – frieren müssen wir aber dennoch nicht. Mercedes' «Airscarf» in den Kopfstützen wärmt unseren Nacken, das «Aircap» über der Windschutzscheibe minimiert Luftverwirbelungen im Innenraum.

Und so cruisen wir dahin, vorerst auf Komfortstufe, welche die adaptiven Dämpfer des Sportfahrwerks angenehm sanft auslegt.

Auf «Sport» heizt uns der V6-Biturbo dann aber ein: 367 PS stehen ohne spürbare Verzögerung bereit. Die Dämpfer werden straffer, die 9-Gang-Automatik verkürzt die Schaltzeiten.

So wird aus dem gediegenen Cruiser ein potenter Sportler, der auch die schnelle Passfahrt nicht scheut und dessen Sound nun deutlich grollend im Hintergrund zu vernehmen ist.

Auf der Passhöhe und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt heisst es aber: Dach zu! Wir geniessen die Ruhe wie in einer Limousine dank des optionalen Akustikverdecks (355 Fr.), erschrecken aber, als wir später noch einen Blick in den allzu kleinen Kofferraum werfen. Für grössere Reisen müssen die an sich ausreichend Platz bietenden Rücksitze als Stauraum herhalten.

Fazit

Mit fast 100'000 Franken ist das C 43-Test-Cabrio zwar ein wirkungsvolles, aber auch teures Mittel gegen die Herbstdepression.