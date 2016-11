Mazda MX-5: Dauertest-Abschluss nach einem Jahr :  Spass ohne Reue

Technische Daten

Mazda MX-5 Skyactiv-G 160 «Revolution Pack»

Antrieb: 2.0-R4-Benziner, 160 PS, 200 Nm@4600/min, 6-Gang-Getriebe, Heckantrieb

Fahrleistungen: 0-100 km/h in 7,3 s, Spitze 214 km/h

Masse: L/B/H 3,92/1,74/1,23 m, 1075 kg, Kofferraum 130 l

Verbrauch: Werk/Test 6,6/6,6 l/100 km, 154/154 g CO 2 /km, Energieeffizienz G

Optionen: Recaro-Pack (Sportsitze in Alcantara und Leder) Rückfahr-Querverkehrswarner, Spurwechselassistent, aktives Kurvenlicht und Metallic-Lackierung

Preise/Restwert: Bei Testbeginn (September 2016) ab 33'900 Franken, (Testwagen mit Optionen 37'650 Franken), aktuell (November 2016) ab 33'900 Franken. Restwert Händler-Eintausch*: 22'924 Franken, Händler-Verkauf*: 27'380 Franken

* Nach 1 Jahr und ca. 25'000 km. Quelle: www.eurotaxglass.ch