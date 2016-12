Hyundai Ioniq: Auftakt Dreifach-Dauertest :  Sauberer Spass hoch drei

Mit dem neuen Ioniq lanciert Hyundai drei verschiedene Alternativ-Antriebsvarianten in der selben Fahrzeugstruktur und tritt so gleichzeitig gegen die Hybrid- und Elektrokonkurrenz an. Ob das Konzept aufgeht, wollen wir die nächsten zwölf Monate erfahren, wenn wir während je vier Monaten alle drei Antriebsvarianten des Ioniq testen.

Zu Beginn starten wir mit dem Ioniq Hybrid, der mit seiner Fliessheck-Form den Hybridpionier Toyota Prius nicht nur optisch sondern vor allem technisch herausfordern will. Beim Ioniq spannen ein 1,6-Liter-Benziner (105 PS) und ein 44-PS-E-Motor zusammen (Systemleistung 141 PS und 265 Nm).

Und unsere ersten Testkilometer zeigen: Damit wird der Ioniq zwar nicht zum Sportwagen (0-100 km/h in 10,8 s, Spitze 185 km/h), ist aber für den Alltag ausreichend motorisiert. Und dank seinem tiefen Schwerpunkt fährt er sich erstaunlich agil.

Etwas zu spontan – oder für uns vielleicht einfach noch etwas ungewohnt – reagiert die Bremse. Durch die gleichzeitige Rekuperation müssen wir uns erst noch an die richtige Dosierung herantasten. Verblüfft hat uns die eher altertümlich anmutende mechanische Fussparkbremse.

Positiv dagegen der wohltuende Fahrkomfort. Das Fahrwerk ist angenehm, nicht zu weich abgestimmt und das Geräuschniveau tief. Dazu trägt auch das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bei, das uns im Hyundai viel besser gefällt als die stufenlosen CVT-Automaten der Konkurrenz.

Das Interieur bietet uns ein modernes und übersichtliches Cockpit mit digitalen Anzeigen. Schade, lässt sich zentral nur die Reichweite aber nicht das Tempo ablesen. Dazu müssten wir ständig im Sportmodus fahren. Hübsch: Die blauen Akzente und Ziernähte. Dazu stimmt auf 4,47 Metern Länge auch das Platzangebot im Fond sowie im Kofferraum.

Der erste Eindruck des Ioniq Hybrid stimmt uns ebenso positiv wie der Preis des Testwagens von 36'860 Franken. Nun sind wir gespannt, ob der Ioniq mit zunehmender Kilometerleistung auch so sparsam fährt, wie Hyundai mit 3,4 Litern verspricht.