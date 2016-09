Citroën E-Méhari im Test :  Saint-Tropez in der Agglo

Mut haben sie, diese Franzosen! Auch VW & Co. machen uns an Autosalons gerne mit Funmobil-Studien den Mund wässrig – die dann meist in irgendeinem Keller verstauben. Und Citroën? Liess uns über die Studie eines Méhari-Nachfolgers schmunzeln – und baut ihn jetzt!

In dem gnadenlos offenen Plastikding sitzt man selbst drinnen draussen. Keine Airbags, aber skurrilerweise Klimaanlage als einzige Option (1650 Franken).

Über der Plastikwanne ein Partyzelt für Bastler: Der Aufbau dauert länger als jeder Regen. Wie einst im Ur-Méhari.

Ja, der E-Méhari ist nötig wie ein Sack Pommes-Chips – aber genauso unwiderstehlich: Spontane Lachanfälle bei uns und anderen. Wir ernten Winken und Handyfotos. Als es tröpfelt, sogar einen Regenschirm, den uns ein Audi-Fahrer schenkt. Dem wasserfesten Innenraum (Dreckig? Einfach abspritzen – siehe Video!) ists egal.

Technische Daten Citroën E-Méhari Antrieb: E-Motor, 50 kW (68 PS), 140 Nm@1/min, 1-Gang-Automat, Frontantrieb

Fahrleistungen: 0-50 km/h 6,4 s, Spitze 110 km/h, Reichweite Werk/Test ca. 150/160 km

Masse: L/B/H 3,81/1,73/1,65 m, 1480 kg, Laderaum/-fach 200-800/100 l

Verbrauch: Werk/Test ca. 20/25 kWh/100 km, 0/0 g CO 2 /km, Energieeffizienz A

Preis: Ab 27'000 Franken (+ Akkumiete 92 Fr./mtl.)

Plus: Witziges Design, viel Platz für vier Insassen, angenehmes Fahrwerk, Schwiegermutter will nie mehr mitfahren

Minus: Heftige Akkuladeverluste im Stand, Alltagnutzen annähernd null

Unserer Laune auch. Unter blauem Himmel schaukeln wir durch die Agglo, als sei sie Saint-Tropez: Wir sind wieder jung, haben Luft im Haar und Liebe im Herz. Am Rotlicht zeigt der E-Motor GTIs die LED-Rücklichter. Ab Tempo 80 wirds zäh, aber das Wohlfühltempo liegt wegen Windstärke 12 und Wünschelrutenlenkung eh bei 60 Sachen. Testreichweite: gut 160 Kilometer.

Schwächen? Weglächeln

Okay, Das Schliesssystem (Sensor an Frontscheibe halten) klappt wie Dartwürfe: Meist gehts daneben.

Und zwar kostet der Strom an sich nur knapp drei Franken je 100 Kilometer – aber unangestöpselt entlädt sich der Akku schnell, was die Kosten treibt. Ein Witz auf Rädern? Ja – aber ein richtig guter! Jetzt aber los: Von 1000 E-Méhari kommen nur 30 zu uns.