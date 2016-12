BMW i3 mit grösserem Akku im Test :  Das Elektromobil für Feinschmecker

Kürzlich fuhren wir den Elektro-Renault Zoe mit grösserem Akku. Und bei dessen Reichweite von rund 300 Kilometern und einem Preis ab 26'200 Franken (plus Akkumiete) fragten wir uns, warum man sich noch einen BMW i3 kaufen soll?

Dieser kommt selbst nach einem Batterie-Update in unserem Test nur maximal 200 Kilometer weit (plus 100 km dank optionalem Range Extender) und kostet ab 38'200 Franken (mit Range Extender ab 44'600 Fr.) – also fast 50 Prozent mehr als der Zoe. Wobei der Akku beim i3-Preis inbegriffen ist.

Ode an den i3

Was spricht für den i3? Die Agilität! «Freude am Fahren» ist kein leeres Versprechen. Wuchtig sprintet er los (0-100 km/h in 8,1 s) und zeigt jedem Sportwagen an der Ampel die LED-Rückleuchten. Dank kleinem Wendekreis (9,86 m) wuselt er superflink durch die Grossstadt.

Zudem überzeugt sein Gesamtkonzept. Die verbauten Öko-Materialien wie Eukalyptus-Holz oder Schurwolle sind zu 95 Prozent rezyklierbar und gewohnt top verarbeitet. Gefertigt wird der i3 zu einem Grossteil mit Strom aus erneuerbaren Energien.

Gault-Millau

Der Zoe serviert eher Elektroauto-Hausmannskost, aber mit einer grossen Portion Reichweite. BMWs i3 dagegen bietet Haute Cuisine: Kleine Portion Reichweite und gesalzener Preis. Dafür viel Pfiff und hübsch angerichtet.