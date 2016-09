Bentley Bentayga im Test :  Neue Gotthard-Kutsche

Schon bei der Anfahrt zum Gotthard sorgt der Bentayga für Aufsehen. Vor allem junge Autofans und SUV-Fahrer blicken sich nach dem Nobel-SUV um. Mit 5,14 Metern Länge, 2,00 Metern Breite und mächtigem Kühlergrill ist der 2,4-Tonnen-Koloss aber auch eine imposante Erscheinung – obwohl seine protzige Optik Geschmackssache ist.

Die Burg auf Rädern

Beim Start in der Stadt Zürich fühlen wir uns im XXL-Briten zwar noch nicht so wohl. Trotz 360-Grad-Kamera und vielen Assistenzsystemen fehlt es schlicht an Übersicht. Doch auf der Autobahn Richtung Tessin spielt der Bentley-SUV seine Trümpfe aus. Selten sind wir so entspannt angekommen. Die Sitze im üppig mit Leder ausgeschlagenen Interieur sind bequemer als viele TV-Sessel und vermitteln Luxus pur.

Den gönnt sich auch der Motor. Downsizing? Denkste! Unter der Haube lässt uns ein flüsterleiser Sechsliter-W12-Biturbo gediegen dahingleiten – aber wehe, man drückt mal vehementer aufs Gas. Dann wird der Bentayga zum Spitzensportler. Mit 608 PS und 900 Nm gehts dann zur Sache und in nur 4,1 Sekunden auf Tempo 100.

Erstaunlich: Mit 13,7 l/100 km liegen wir im Test dennoch kaum über dem Werksverbrauch.

Luxus pur

Klar stellen wir uns unterwegs die Gretchenfrage: Braucht man einen solchen Luxus-SUV? Natürlich nicht. Aber Spass machts trotzdem.

Denn die Burg auf Rädern fährt sich am Gotthard extrem agil und würde sich dank ausgeklügelter 4x4-Technik wohl auch abseits der Strasse keine Blösse geben. Das Kopfsteinpflaster der Tremola bügelt er jedenfalls locker glatt und schwankt auch in schneller gefahrenen Kurven nicht – wahrer Luxus eben!