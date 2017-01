Mazda 6 mit G-Vectoring im Test :  Stabil auf Kurs

Wir sind skeptisch bei Übernahme unseres Mazda-6-Testwagens. Ist das wirklich die geliftete Version? Optisch sehen wir keine Unterscheide zum 2012 lancierten Kombi. Des Rätsels Lösung: Es gibt keine! Die Japaner haben lediglich unter dem schicken Blechkleid des Mittelklassekombis Hand angelegt.

Mehr Kurvenspass und Komfort

Technik-Highlight: Die neue G-Vectoring Control, kurz GVC. Das hört sich kompliziert an, ist aber schnell erklärt: Ein Software-Update, das vorerst für 3er und 6er, später bei den meisten Mazda-Modellen Einzug hält. Beim Einfahren in Kurven wird das Drehmoment blitzschnell reduziert, dadurch die Belastung der Vorderräder erhöht und so Traktion und Dynamik verbessert. Gerade auf holprigen Landstrassen sind weniger Lenkkorrekturen erforderlich. Klingt nach Bevormundung, aber die GVC arbeitet extrem dezent – man merkts kaum. Wohl aber, dass der Spass beim zügigen Kurvenfahren steigt.

Dafür mitverantwortlich ist zudem der durchzugsstarke 175-PS-Diesel. Während Features wie der aktive Spurhalteassistent oder Head-up-Display Sinn machen, kann uns das adaptive LED-Fernlicht nicht überzeugen. Es leuchtet die Strasse zwar perfekt aus, reagiert aber häufig zu spät und blendet so den Gegenverkehr. Unsere einzige Kritik am frischen 6er.