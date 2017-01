Audi TT RS im Test :  Sportlicher Kurvenfresser

Mit etwas schlechtem Gewissen starte ich spätabends im Wohnquartier den Audi TT RS. Mit bösem Fauchen aus der optionalen Sportabgasanlage (+1310 Fr.) erwacht der Fünfzylinder-Turbo zum Leben. Trotz Nachtruhestörung – dieser Sound ist einfach klasse!

Muskulöser Auftritt

Mit dem 400 PS starken RS setzt Audi dem TT die Sportkrone auf! Schon optisch macht er keinen Hehl aus seiner Power: Mit grösseren Kühlöffnungen, Heckspoiler und Diffusor tritt er richtig dynamisch auf. Und weckt so offenbar auch einige Aggressionen bei anderen Verkehrsteilnehmern, die sich vom TT RS offenbar herausgefordert fühlen.

Im TT-Cockpit liegt das RS-Sportlenkrad gut in der Hand. Schade nur, verdeckt es beim Rangieren das Bild der Rückfahrkamera im digitalen Armaturenbrett. Mittelbildschirm? Fehlanzeige! Hilfreich wäre das Bild der Rückfahrkamera wegen der nicht gerade berauschenden Sicht nach hinten aber schon.

Doch der TT RS ist ja nicht in der Parkgarage, sondern auf kurvenreichen Landstrassen zu Hause. Präzise sticht der 4,19 Meter lange Spassmacher in jede Kurve und macht Appetit auf mehr. Auch das RS-Sportfahrwerk und der Quattro-Allradantrieb tragen zur sensationellen Kurvenlage bei. Dabei hängt der durchzugsstarke Fünfzylinder-Turbo jederzeit schön am Gas und die Automatik schaltet immer rechtzeitig – begleitet von knurrigen Zwischengasstössen.

Nach unserer Kurvenhatz zeigt sich der TT RS an der Tankstelle mit durschnittlich 9,5 Litern im Test überraschend genügsam. Doch der Kurvenfresser hat ab 85'700 Franken (7000 Fr. mehr als ein Porsche 718 Cayman S) auch so seinen Preis.