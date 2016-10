Audi Q7 E-Tron im Test :  Fürs gute Gewissen

Ein Steak geniessen, zum Shopping nach New York jetten, im Luxus-SUV zur Arbeit fahren – letzteres lässt sich seit kurzem mit dem ökologischen Gewissen vereinbaren. Dank Audis Plug-in-Hybrid-SUV Q7 E-Tron. Denn unser Test zeigt: Er kann enorm sparsam!

Zugegeben: Der Testverbrauch von 6,7 Litern wird keinen Umweltfreund aus den Socken hauen. Wenn wir den Q7 E-Tron aber – wie es bei einem Plug-in-Hybriden Sinn macht – regelmässig an die Steckdose hängen, ist selbst mit schwerem Gasfuss und inklusive Stau-Stehen problemlos ein Schnitt von 2,5 l/100 km möglich.

Wer denkt, dass diese Effizienz mit Verzicht einhergeht, irrt: Der V6-Diesel (258 PS/600 Nm) tritt mit E-Unterstützung trotz schwerem 17,3-kWh-Akku ordentlich an, lenkt präzise ein und fährt sich mit Luftfederung (+ 2670 Fr.) sehr komfortabel.

Mit Hirn

Der Innenraum ist typisch Q7: Viel Platz und Luxus. Zudem denkt der Audi oft weiter als sein Fahrer. Beispiele? Wird die Türe nicht richtig geschlossen, saugt sie der Grosse einfach an. Wer ohne Empfang am Volumenregler schraubt, dreht ins Leere – damit beim Einsetzen des Radios die Besatzung nicht erschrickt. Und am Ort der Bestimmung angekommen, entfernt das Navi das Ziel.

Natürlich hat der intelligente Q7 E-Tron seinen Preis: Bei uns mindestens 99'850 Franken.