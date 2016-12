Aston Martin DB11 im Test :  Jetzt schlägts 11

«Schau, auch James Bond geht in der Migros einkaufen!» So eine von mehreren Spontanreaktionen, die ich als Teilzeitfahrer eines Aston Martin zu hören bekomme. Im Gegensatz zu anderen Sportwagen ernte ich im eleganten DB11 ohnehin fast nur Wohlwollen.

Der Brite wirkt optisch eben klassisch-elegant und nie aufdringlich. Schon beim Einsteigen umschmeichelt der würzige Lederduft der tief liegenden Sportsitze meine Nase. Der Innenraum wirkt deutlich moderner als bei den Vorgängern. Neu sind etwa die Touch-Bedienung, das 12-Zoll-Infotainment und Digitalinstrumente. An britischem Charme büsst der 2+2-Plätzer aber nichts ein.

Gestartet wird neu per Knopfdruck in der Mittelkonsole, wo auch die Tasten für die Fahrstufenwahl liegen. Der neu konstruierte 5,2-Liter-V12-Doppelturbo macht sich unüberhörbar, aber unaufdringlich ans Werk.

Auf dem Cricketfeld

Geschmeidig rollen wir los. Der am Lenkrad einstellbare GT-Modus hat seinen Namen verdient: Auf «Sport» straffen sich die adaptiven Dämpfer; Lenkung, Motor und Automatik reagieren nun strammer. Die üppigen Kraftreserven (608 PS, 700 Nm) entfalten sich unter sattem Grollen; den Sprint auf 100 km/h schafft der DB11 in unter vier Sekunden. Ein idealer Sportler, der dank Hinterachssperre und Torque Vectoring fokussiert durch Kurven zieht.

Wer denkt, dass bei so viel Power auch der Verbrauch in exorbitante Höhen schnellt, der irrt: 13,3 Liter für ein solches Bollwerk von Motor sind akzeptabel. Wer den Aston nicht nur in Teilzeit, sondern immer fahren möchte, muss allerdings mindestens 217'800 Franken zahlen. Aston Martins gibts halt nicht in der Migros.