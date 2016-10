Auto-Knigge fürs Ausland :  Andere Länder, andere Bussen

Wochenende, Herbstferien: ab über die Grenze, ab in die Ferien? Wer auf den eigenen vier Rädern oder im Mietauto ins Ausland möchte, wird mit unbekannten Sitten konfrontiert und fährt so vielleicht schon bald ins Fettnäpfchen.

Was will der Brite mit Lichtzeichen signalisieren? Wieso parken in Spanien Autos auf der linken Strassenseite und am nächsten Tag auf der rechten? Und was muss ich bei meiner Fahrt durch Frankreich unbedingt im Auto mitführen?

Das Portal «leihwagenversicherung.de» illustriert die grössten Verhaltensunterschiede in beliebten Reisezielen von den Niederlanden bis Thailand und gibt Tipps, wie Feriengäste Bussen vermeiden und sich auf der Strasse wie Einheimische verhalten.