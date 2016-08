Auto-Check mit Triathlet Jan van Berkel (30) «Ich habe immer Proteinriegel dabei»

Anfang Oktober tritt der Bülacher Triathlet Jan van Berkel (30) zum zweiten Mal beim prestigeträchtigen Ironman auf Hawaii an. Zuvor kämpft er aber noch an der Mitteldistanz-WM in Australien um Medaillen. Für BLICK fand er trotz intensiver Vorbereitung Zeit – und machte den Auto-Check.