Auto-Check mit Paralympics-Sieger Marcel Hug (30) «Mit dem Auto bin ich selbständiger»

Endlich hats geklappt: Der Schweizer Behindertensportler Marcel Hug (30) gewinnt bei den Paralympics in Rio (BR) zweimal Gold. Und siegt danach auch bei den Marathons von Berlin und Chicago (USA). Diese Erfolge veredelt ihm Sponsor Jaguar mit einem neuen F-Pace. Dieses Wochenende krönte Hug seine Saison beim Finale in New York mit seinem siebten Sieg dieses Jahr. Schon davor traf BLICK den Marathon-Seriensieger zum Auto-Check.