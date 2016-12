Witziger Weihnachtsgruss :  Mercedes-Boss dankt aus Kantine

In der Videobotschaft an seine weltweit 285'000 Mitarbeiter blickt Mercedes-Boss Dieter Zetsche aufs erfolgreiche Jahr 2016 zurück. Diese Videobotschaften sind legendär und haben auch schon die Server des Unternehmens zeitweise zum Erliegen gebracht, weil zu viele Mitarbeiter auf einmal darauf zugriffen. Dieses Mal hat Mercedes vorgesorgt und das ist gut so.

Aber schauen Sie doch am besten selbst, was Zetsche zu erzählen hat. Kleiner Tipp: Bis zum Schluss dran bleiben, denn dann folgt noch ein Zusammenschnitt der schönsten Outtakes. Und die missglückte Anläufe und Szenen, in denen Zetsche mit widerspenstigen Requisiten zu kämpfen hat oder gar seinen berühmten Schnäuzer schüttelt, sind genial.