Weltrekord für Nissan Juke :  Im Blindflug

Jeder hat ihn wahrscheinlich schon mal im Fernsehen gesehen: Den so genannten J-Turn. Das Auto fährt mit hohem Tempo rückwärts, der Fahrer reisst am Lenkrad und wendet so sein Fahrzeug um 180 Grad, um danach die Fahrt vorwärts fortzusetzen.

Weil dieses Manöver für einen erfahrenen Stuntman wie Paul Swift (bekannt aus Top Gear Live) zu einfach ist, macht es Nissan etwas schwieriger. Erstens werden im extravaganten Crossover Juke alle Scheiben verklebt. Zweitens hat er nur 18 Zentimeter mehr Platz für die Drehung als der Juke lang ist. Einziges Hilfsmittel ist Nissans 360-Grad-Kamera.

Keine leichte Aufgabe, wie Nissans Video zeigt. Selbst ein Profi wie Paul Swift brauchte für dieses Manöver mehrere Anläufe. Schlussendlich meisterte er den J-Turn allerdings laut Nissan als weltweit Erster unter den erschwerten Bedingungen.

Mit vier Kameras gibt die 360-Grad-Sicht das nahe Umfeld ums Auto auf dem Bildschirm wieder. Bei Nissan dient sie als Fundament fürs autonome Fahren, das schon nächstes Jahr erstmals in einem Nissan-Modell vorgestellt werden soll.