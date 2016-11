Weltpremiere: Ford Fiesta :  Sicher in the City

Ford macht seinen Kleinwagen Fiesta noch sicherer. In seiner achten Generation ist der Stadtflitzer mit Sicherheits- und Assistenzsystemen vollgepackt. Eine Notbremsfunktion soll Fussgänger auch im Dunkeln erkennen und der Park-Assistent bremst neu ebenfalls selbständig, um Parkrempler zu verhindern. Zwei Kameras, drei Radar- und zwölf Ultraschallmodule überwachen das Umfeld des Fiesta und scannen den Bereich 130 Meter vor dem Auto. 15 Assistenten wie adaptiver Tempomat, Totwinkel-Assistent, Müdigkeitswarner oder Spurhalte-Assistent runden das Sicherheitspaket ab.

Optisch ändert sich nicht viel: Die Scheinwerfer reichen mehr in den Kotflügel und die Heckleuchten sind neu. In der Länge wächst er um 7,1 Zentimeter auf 4,04 Meter und er wird 1,2 Zentimeter breiter (1,72 m). Davon profitieren vor allem die Fondpassagiere mit mehr Beinfreiheit. Im Cockpit thront neu ein 8-Zoll-Touchscreen à la Mercedes, wodurch sich die Anzahl Bedienknöpfe halbiert hat. Dazu gibts zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten.