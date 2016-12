Weihnachtsgeschenke für Auto-/Töff-Freaks :  Coole Bescherung

McLaren zum Spielen

Bei diesem Supersportler will jeder Papa wieder Kind sein. Zwar kommt der neue McLaren P1 Electric nicht ganz an die 916 PS des Hybrid-Originals heran, verwandelt dafür jedes Wohnzimmer zur Rennpiste! Der P1 fährt auf teppichschonenden Hartgummi-Pneus, beschleunigt von 0 auf 5 km/h in zwei Sekunden und kostet rund 500 Franken. Erhältlich bei ausgewählten McLaren-Händlern.

Man nehme den Auspuff eines Lamborghini Aventador, kombiniere ihn mit einer 800-Watt-Soundanlage und schon hat man ein Weihnachtsgeschenk für Auto-Fans! Der Esavox lässt sich über einen Lamborghini-Startknopf starten und kann via Bluetooth oder Kabel mit diversen Abspiel-Geräten verbunden werden. Lamborghini-mässig ist leider auch der Preis von 22'400 Franken. www.lamborghinistore.com

Porsche-Enthusiasten erstarren vor Ehrfurcht, wenn «er» erklingt. Der luftgekühlte 6-Zylinder-Boxermotor des Porsche 911 ist eine Ikone unter den Sportmotoren. Jetzt können sich Fans eine voll bewegliche und transparente Miniatur aufs Nachttischchen stellen. Vorausgesetzt sie kriegen die 290 Teile des Bausatzes entsprechend zusammen. Der Preis: Rund 200 Franken. www.franzis.de/porsche

share share share share Porsche zum selber Basteln

Dieses Lego-Modell schafft Töff-Fahrern Abhilfe gegen die Winterdepression: Die 33 Zentimeter lange BMW R 1200 GS Adventure ist mit Stollenreifen, Windschutzscheibe, detailreichen Anzeigen sowie Auspuff ausgestattet. Funktionsfähig sind die bewegliche Vorder- und Hinterradaufhängung, der Zweizylindermotor mit beweglichen Kolben oder die sichtbare Antriebswelle. Der Preis: ca. 60 Franken. shop.lego.com/de-CH/

Das Jahrbuch «Rennsport Schweiz» von Stefan Lüscher und Peter Wyss ist seit 1984 fester Bestandteil der Schweizer Motorsportszene. In mehr als 30 Kapiteln auf 368 Seiten dokumentiert das Werk alle Aktivitäten der Schweizer Motorsportler in der abgelaufenen Saison – von der wirtschaftlichen Durststrecke des Sauber-F1-Teams bis zu Sébastien Buemis Formel-E-Triumph. Preis des mit umfassenden Statistiken und viel Bildmaterial versehenen Jahrbuchs: 65 Franken. www.rennsport-schweiz.ch