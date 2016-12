Volvo Truck zieht Paraglider :  Ab unter die Brücke

Eigentlich ist das Prinzip ganz einfach: Wenn der Volvo FH 540 Truck schnell genug ist, hebt der damit gezogene Paraglider ab. Gleitschirmprofi Guillaume Galvani (30) setzt sein Vertrauen in die Volvo-Zugmaschine und seine Chauffeurin Louise Marriott, aber so einfach ist es eben doch nicht. Denn, wenn der LKW auf der gewundenen Passstrasse in den Dinarischen Alpen in Kroatien zu langsam wird, setzt Galvani wieder auf der Strasse auf.

Also einfach Gas geben und alles ist in Ordnung? Nein, denn so einfach macht es sich Volvo Trucks eben auch wieder nicht. Die gewählte Strecke unterquert eine Brücke und da wird es richtig «tricky» und vor allem eng für Galvani. Hat der Volvo FH 540 nicht genau die richtige Geschwindigkeit, ist der Paraglider zu hoch und prallt in Brücke. Ist er dagegen zu langsam, setzt der 30-Jährige unsanft auf der Strasse auf und wird mitgeschleift.

Doch Louise Marriott, Chauffeurin für JPM Holdings in Christchurch (Neuseeland), zeigt am Steuer viel Feingefühl und Können – der Stunt gelingt. Keine grosse Überraschung, denn Volvo Trucks will mit dem Video ja beweisen, dass seine Lastwagen mit neuem Doppelkupplungsgetriebe problemlos eine konstante Geschwindigkeit halten können und damit zudem Sprit sparen.

Das Video mit dem Titel «The Flying Passenger» (dt. «Der fliegende Passagier») ist Teil der «Live Test»-Web-Videoserie von Volvo Trucks. Diese erreichte 2013 schlagartig Weltruhm, als Actionfilm-Star Jean-Claude Van Damme in einem Video einen Spagat zwischen zwei Volvo Trucks machte.