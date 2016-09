Varsovia Concept :  Elektrisches Büro auf Rädern

Die neu geschaffene Varsovia Motor Company präsentiert ein erstes Konzept einer elektrischen Luxuslimousine. Deren Design erinnert an einen Ami. Speziell daran: die Waben in Seitentüren und Front sowie extrem schmale Seitenspiegel und Scheinwerfer vorne wie hinten.

Angetrieben werden soll der Tesla-Jäger von zwei E-Motoren – je einem an Vorder- und Hinterachse. Genauere Daten dazu verraten die Polen noch nicht. Nur so viel: 350 Kilometer soll der Varsovia dereinst schaffen. Mit einem Verbrenner als Range Extender (Stromgenerator) soll die Reichweite gar auf 850 Kilometer steigen.

Ein Büro auf Rädern

Die ersten Designbilder zeigen, dass der Varsovia vor allem so etwas wie ein luxuriöses Büro auf Rädern sein will: Vorne gibts nur den Fahrersitz, dafür erhält ein Passagier in der zweiten Reihe einen edlen Arbeitstisch (oder Fuss-Ablage?).

Plastik wird komplett aus dem Innenraum verbannt. Stattdessen sollen feine Materialien wie Holz, Leder und Stein verbaut werden. Mit an Bord sein sollen zwei 19-Zoll-Touchscreens, die ausgeschaltet nahezu durchsichtig sind. Auch ein Tablet samt Tastatur gehört zur geplanten Ausstattung.

Wohlfühloase

Der Varsovia will auch erkennen, wie sich seine Passagiere fühlen: Mittels Pulsmessern, Kameras und zahlreichen Sensoren soll die Stimmung der Insassen ermittelt und darauf basierend die Härte der Massagesitze, Beleuchtung oder Musik konfiguriert werden.

Wie die Varsovia Motor Company mitteilt, sollen vom Luxusstromer bei genügend Nachfrage bereits 2018 je 50 Stück jährlich in Warschau produziert werden. Einen erster Prototyp soll ab kommenden Jahr auf einer grösseren Automesse auf Kundenfang gehen. Wir sind gespannt, aber skeptisch … .