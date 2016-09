SonntagsBlick beim Mazda Speed Dating :  «Tour d'Amour»

Nachgefragt: Matthias Walker, Marketingdirektor, Mazda Schweiz

«4700 Bewerbungen. Wir wurden förmlich überrannt.»

SonntagsBlick: Was bezwecken Sie mit Ihrer Speed-Dating-Idee?

Matthias Walker: Wir wollen für Singles ein Erlebnis mit Mazda schaffen, das unsere Marken-Philosophie widerspiegelt: Konventionen brechen. Mit Speed Dating gelingt uns das doppelt, in dem wir das Date ins Auto verlegen und die Pärchen nebeneinander und nicht wie üblich gegenüber sitzen. Gegenübersitzen ist psychologisch die schlechteste Sitzposition für ein erstes Date, daher ist unser Zweisitzer MX-5 das ideale Flirt-Fahrzeug.

Wie ist der Erfolg?

Wir sind sehr zufrieden! 1600 Singles können mitmachen, mit 4700 Bewerbungen wurden wir förmlich überrannt. Je ein Speed Dating in Lausanne und Zürich führten wir zudem mit gleichgeschlechtlichen Singles durch. Erfolg? 98,7 Prozent der Teilnehmer würden unser Speed Dating weiterempfehlen und ich weiss, dass sich mindestens vier Paare bei uns gefunden haben.

Wird Mazda zum Kuppler der Nation oder bleibts bei dieser einmaligen Aktion?

Wir schliessen unsere Aktion mit dem letzten Anlass am 2. Oktober in Bern ab. Unsere Idee kam in der Mazda Europa Zentrale aber sehr gut an. Und so kommts vielleicht schon bald auch in anderen Ländern zu Mazda Speed Datings. In der Schweiz wird es aber mit ziemlicher Sicherheit keine zweite Welle geben.