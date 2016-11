Skoda Octavia gegen VW Golf :  Stürzt der Bestseller vom Verkaufs-Thron?

Schon seit längerem wird der seit vier Jahrzehnten in der Schweiz ununterbrochen an der Spitze der Neuwagen-Verkaufsstatistik liegende VW Golf bedrängt. So hatte bereits im Sommer 2014 und 2015 der Skoda Octavia zur Halbzeit die Nase vorn.

Doch mit einem Endspurt in der zweiten Jahreshälfte vermochte der Golf jeweils zu kontern, zog am Octavia vorbei und verteidigte so seine Leaderstellung erfolgreich.

Ende dieses Jahres könnte es nun erstmals zu einem Wechsel an der Spitze der Neuwagen-Verkaufsrangliste kommen. Denn heuer liegt auch nach zehn Verkaufsmonaten der Skoda Octavia mit 9620 Verkäufen weiterhin vor dem VW Golf mit 9211.

Neuer Golf

VW gibt den Verkaufs-Thron natürlich nicht kampflos preis: DER Bestseller der Neuzeit (über 33 Millionen Golf-Käufer können nicht irren) erhält in seiner siebten Generation eine Modellpflege.

Wie gewohnt fällt diese optisch unspektakulär aus, nur eingefleischten Fans dürfte die leicht veränderte Front- und Heckpartie mit neuen Stossfängern und den nun serienmässig verbauten Voll-LED-Rückleuchten und LED- statt Xenon-Scheinwerfern auffallen. Neue Farben und Felgen sowie grössere Auspuffblenden beim GTI runden das äussere Upgrade ab.

Innen scheint es auf den ersten Blick neben neuen Dekorblenden und Stoffen kaum etwas Neues zu geben. Das ändert sich aber, sobald die Elektronik zum Leben erwacht. Dann erstrahlt das neue 12,3 Zoll Active-Info-Display des Golf in voller Pracht.

Das voll digitalisierte Kombi-Instrument mit zahlreichen interaktiven Funktionen realisiert alle Instrumente in virtueller Form. Das neue Infotainmentsystem «Discover Pro» will neue Massstäbe im Kompaktsegment setzen. Wer nach gewöhnlichen Tasten und Reglern sucht, greift ins Leere. Die gibt es schlicht nicht mehr. Die Bedienung erfolgt allein über den Touchscreen oder via Gestensteuerung.

Im neuen Golf kann aber nicht nur gesessen und auf Bildschirme geschaut, sondern auch von A nach B gefahren werden. Dafür sorgen neben neuen Assistenzsystemen («Emergency»-Assistent, neue Fussgängererkennung und ein Stauassistent, der teilautomatisiertes Fahren bis Tempo 60 ermöglicht) auch ein neuer Motor. Der neue 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner leistet 150 PS und verfügt über eine variable Zylinderabschaltung. Ihm soll bald eine 130 PS starke BlueMotion-Version folgen.

Sportfreunde dürften sich über eine weitere Neuerung freuen: Den Golf GTI gibts neu mit 230 beziehungsweise 245 PS.

Für alle Golf-Versionen gilt zudem: Ein neues Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe löst sukzessive das Sechs-Gang-DKG ab. Preislich dürfte sich beim überarbeiteten VW Golf VII kaum etwas ändern, dazu ist der Wettbewerb in der Kompaktklasse zu umkämpft.

Octavia wird ebenfalls aufgefrischt

Erhofft man sich bei VW nach der Modellpflege neue Verkaufsimpulse für den Golf, kann der Octavia diesbezüglich allerdings mitziehen. Auch der Kassenschlager der tschechischen VW-Tochter wird im Frühling 2017 überarbeitet und erhält eine neue Front mit «Vier Augen»-Gesicht (LED-Doppelscheinwerfer).

Wie beim Golf fallen auch beim Octavia (der bei uns fast ausschliesslich als Kombi verkauft wird) die optischen Neuerungen dezent aus. Dafür wird das Interieur deutlich aufgewertet. Die Bedienung wird dank eines neuen 9,2-Zoll-Bildschirms und modernisierter Rundinstrumente einfacher. Das Smartphone lässt sich induktiv laden und auch ein WLAN-Hotspot ist künftig mit an Bord.

Und natürlich macht auch der Personalisierungs-Trend vor dem Octavia nicht Halt. Fahrmodi, Sitzeinstellung, Beleuchtung und Klimatisierung lassen sich für drei verschiedene Fahrer auf dem Schlüssel abspeichern. Nicht nur der VW Golf tritt also 2017 mit frischer Technik an, sondern auch sein grösster Rivale Octavia.