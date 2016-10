Rinspeed Oasis :  Ein Garten auf Rädern

Rinspeed-Chef Frank M. Rinderknecht

Geld verdienen? Nebensache!

Wie finanziert sich die Zumiker Ideenschmiede? Autoredaktor Raoul Schwinnen ging dieser Frage anlässlich des letzten Genfer Autosalons im Gespräch mit Frank M. Rinderknecht im Migros-Magazin nach. Ein Interview-Auszug vom 21. März 2016.

Raoul Schwinnen: Solche Einzelanfertigungen kosten viel, lassen sich aber kaum verkaufen. Verdienen Sie damit Geld?

Frank M. Rinderknecht: Geld war nie meine Hauptantriebsfeder. Vielmehr treibt mich meine Passion an. Ich wollte immer machen, was ich gerne mache. Was man gerne macht, macht man gut. Was man gut macht, bringt Erfolg. Und Erfolg bringt meist auch Geld.

Sie weichen aus…

(lacht) Ich habe vor acht Jahren das Tuninggeschäft verkauft. Es lief zwar super, aber ich hatte keine Freude mehr daran. Ich wollte nicht «nur» Autos umbauen, sondern Neues kreieren. Seit November 2015 besteht die Firma Rinspeed nur noch aus mir. Ich biete aber von Brainwork bis Hardware alles an. Ich habe konsequent alles ausgelagert – von der Putzfrau und der Buchhaltung über das Design bis zum Engineering. Aber mein Kopf entwickelt nach wie vor Ideen. So kann ich mich frei bewegen, kreativ sein und netzwerken. Dieses System funktioniert prima, und die weltweite Wahrnehmung ist in Relation zur Beschäftigtenzahl ziemlich eklatant…

Was bezwecken Sie mit Ihren fantasievollen Kreationen?

Im Prinzip sind wir eine Kommunikationsagentur. Wir bieten innovativen Zulieferern, die ihren Kunden markenneutrales Technologie-Know-how und Trendwissen demonstrieren wollen, eine Plattform in Form unserer Fahrzeugstudien. Gerade bei den Messeauftritten dieses Jahr in Las Vegas und Genf haben uns wieder zahlreiche Manager von Google, Apple, aber auch Tesla und weiteren Autoherstellern, besucht und die neuesten Technologien unserer Fahrzeugpartner studiert.