Rezvani Beast Alpha: Weltpremiere in Los Angeles :  Das Biest mit Tür-Krallen

Porsche 911 RSR

Attacke!

An der L.A. Auto Show feiert auch der Porsche 911 RSR seine Weltpremiere. Der 1243 Kilo leichte GT-Renner ist für Langstreckenrennen entwickelt worden. Er wird von einem klassischen Sauger angetrieben. Der wassergekühlte Vierliter-Sechszylinder-Boxer leistet bis zu 510 PS, die über ein sequentielles Sechs-Gang-Getriebe an die Hinterräder gehen. Zu den aerodynamischen Anpassungen zählen ein grösserer Diffusor und ein Heckspoiler, der an den Le-Mans-Sieger 919 Hybrid erinnert. Porsche verspricht, dass sich das optimale Setup schneller und mit weniger Aufwand finden lässt. Der erste Einsatz des 911 RSR ist im Januar 2017 bei den 24 Stunden von Daytona.