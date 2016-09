Peugeot 5008 :  Der Van ist tot, es lebe der SUV

Viel Gummi ist auf europäischen Strassen abgerieben worden, seit Peugeot vor sieben Jahren den 5008 als sportlich gestylten Van lancierte. Weil aber konventionelle Vans auf Kosten der boomenden SUVs heute nicht mehr so gefragt sind, lancieren die Franzosen den neuen 5008 nun als geräumigen SUV.

Mit der Begründung, dass sich viele potentielle Kunden vom «einseitigen Image eines funktionalen Familienfahrzeugs entfernen möchten» und dass «schliesslich jeder Vergnügen haben möchte».

Aussen kompakt,…

Das Design des 5008 wirkt stimmig. Aussen gibts viel Chrom und eine senkrechte Front. Mit den grossen Rädern, der leicht erhöhten Bodenfreiheit und dem vertikal abfallenden Heck ist die optische Ähnlichkeit zum Espace von Konkurrent Renault bestimmt nur zufällig…

Wie beim neuen 3008 verzichtet Peugeot auch beim grösseren 5008 auf 4x4.

...innen gross

Mit 4,64 Metern Länge (+ 11 cm), 1,85 Metern in der Breite und 1,64 Metern Höhe sowie einem Radstand von 2,84 Metern (+ 11cm) bietet der neue 5008 mit 1060 bis 1940 Liter Laderaum viel Platz – und auch Variabilität.

So lassen sich die drei Einzelsitze in der zweiten und die beiden (in der Schweiz voraussichtlich optionalen) Sitze in der dritten Reihe herausnehmen – oder gar komplett im Fahrzeugboden versenken. Dazu sind zahlreiche Ablagen und Staufächer (die Platz für 38 Liter Krimskrams bieten) mit an Bord.

Ein bisschen Premium

Da Peugeot seine Fühler in Richtung Oberklasse ausstreckt, wirkt das Interieur wertiger als beim Vorgänger: Das 12,3-Zoll-Display ist freigestellt über der Mittelkonsole angebracht – dazu gibts viel Leder und Chrom.

Das neue Peugeot-Innenleben mit «i-Cockpit» bringt Vernetzung, zahlreiche Extras wie Massagesitze, Spurassistent, Kollisionswarner, Schlupfregelung, Fernlichtassistent und Berganfahrhilfe.

Zur Wahl stehen drei Benziner (130 bis 165 PS) und fünf Diesel (100 bis 180 PS). Erstmals vor Publikum gezeigt wird der 5008 am Pariser Autosalon anfangs Oktober, die Markteinführung folgt im Frühjahr 2017.