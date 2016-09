Pariser Autosalon 2016 :  Die Autos der Zukunft!

Heimspiel für Renault: Am Pariser Autosalon enthüllen die Franzosen mit dem Trezor eine gewagte E-Auto-Studie.

Der sportliche Elektro-Flitzer ist 4,70 Meter lang und lediglich 1,08 Meter hoch. Mit einem 350 PS starken E-Motor (380 Nm) ausgestattet, schafft der Tiefflieger den Sprint auf 100 km/h in unter vier Sekunden.

300 Kilometer Reichweite sollen drin liegen, unter anderem dank einer aus der Formel-E übertragenen Bremsenergie-Rückgewinnung und einem geringen Gewicht von 1,6 Tonnen.

Gesteuert wird der Trezor mit einem rechteckigen Lenkrad, in dem drei Bildschirme integriert sind. Das futuristische Äussere und Innere soll in künftige Serienmodelle einfliessen. Bereits ab 2020 möchte Renault «sicheres, automatisiertes Fahren zum erschwinglichen Preis» anbieten.

Elektro-SUV

Mit einem Konzeptauto namens Generation EQ legt auch Mercedes den Elektro-Schalter um. Wie der Trezor ist auch der Kompakt-SUV alles andere als ein «Verzichts-Auto»: Dank zwei Elektromotoren (je einen an Vorder- und Hinterachse) mit total 408 PS und 700 Nm beschleunigt dieser über alle vier Räder in weniger als fünf Sekunden auf 100 km/h.

Mit einer Batterie-Kapazität von 70 kWh soll die Fahrt mit einer Akkuladung dereinst 500 Kilometer weit führen. Zum Durchbruch beitragen soll unter anderem die induktive Ladefunktion und moderne Features wie Kamera-Seitenspiegel und eine Armada an Sicherheitsassistenten.

Die Zukunft – schon heute

Bis die Visionen von Renault und Mercedes den Weg in die Serie finden, dürfte noch einiges an Sprit durch die Zapfsäulen dieser Welt fliessen. Am Pariser Autosalon sorgen aber auch zahlreiche käufliche Stromer für Aufsehen:

SonntagsBlick und blick.ch zeigen, welche E-Autos schon heute die nächste Entwicklungs-Stufe erklimmen: Ob Opel Ampera-e, Renault Zoe, Smart ED – hier gibts ab Sonntag alle Infos zu den neuesten Elektro-Autos.