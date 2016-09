Pariser Autosalon 2016 :  Das Neueste aus Paris

Audi A5/S5 Sportback und Q5, BMW 3er GT, Ferrari LaFerrari Spider, Ford K+, Lamborghini Huracan Superleggera, Land Rover Discovery, Lexus UX Concept, Mercedes E-Klasse-Kombi und Vision Van, Opel Zafira, Citroën C3, Peugeot 3008 und 5008, Renault Clio, Grand Scenic und Twingo GT, Skoda Kodiaq, Smart Electric Drive oder VW Crafter: Die Liste an Neuheiten, die es in etwas mehr als zwei Wochen am Pariser Autosalon zu sehen gibt, wird länger und länger. Hier kommt die nächste Auswahl spannender Weltpremieren.

Neuer Look

Dacia stylt den Logan, Logan MCV, Sandero und Sandero Stepway um. Vom Duster übernommen werden der Kühlergrill mit integrierten Waben und die dreiteiligen Scheinwerfer. Auch Stossfänger und Lufteinlässe sind neu.

Zudem kündigt Dacia neue Antriebsvarianten und Interieur-Materialien an. Weitere Infos der Renault-Tochter folgen an der «Mondial de l'Automobile».

Mehr Reichweite

Mit Spannung erwartet wird der Opel Ampera-e. Die Rüsselsheimer versprechen nicht weniger als eine «Revolution der Elektromobilität». Der Ampera-e soll über 400 Kilometer Reichweite bieten. Opel verspricht, dass daraus im Alltag «mehr als 300 Kilometer» ohne Steckdosen-Stopp resultieren. Die zehn Batterie-Module im Fahrzeugboden bieten eine Kapazität von 60 kWh.

Der 204 PS starke E-Motor erzeugt 360 Nm, aus dem Stand beschleunigt er den Ampera-e in 3,2 Sekunden auf Tempo 50 (Spitze 150 km/h). Auf 4,17 Metern bietet der Ampera-e Platz für fünf Passagiere und 381 Liter Gepäck. Erhältlich ist Opels neuer Stromer ab kommenden Frühling, der Preis ist noch nicht bekannt.

Frischer Wind

Mercedes-AMG erweitert seine GT-Familie um zwei Roadster. Die Oben-Ohne-Versionen des GT liefern mit 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor satte 476 PS und 630 Nm und als GT C Roadster gar 557 PS und 680 Nm. In 4,0 beziehungsweise 3,7 Sekunden gehts auf Tempo 100 (Spitze 302 und 316 km/h).

Damit die Power agiler über die Hinterachse kommt, wurde das Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe überarbeitet: Der erste Gang ist länger übersetzt, dafür ist der siebte Gang kürzer ausgelegt.

Was die beiden Roadster neben der überarbeiteten Automatik gemein haben: Das Stoffdach öffnet oder schliesst sich in rund elf Sekunden. Dank viel Alu und Magnesium schafft es Mercedes-AMG, dass das Gewicht des GT Roadsters trotz Dachkonstruktion und zusätzlich versteiften Seitenschwellern gegenüber dem geschlossenen GT nur minim steigt.

Markteinführung der beiden luftigen Sportler ist im April 2017, die Preise sind noch nicht bekannt.

Neu – oder doch nicht?

Wie zuvor schon an verschiedenen grossen Automessen (u.a. in Genf) fährt Mitsubishi auch in Paris mit einer neuen Studie vor. Der Plug-in-Hybrid-SUV mit der Bezeichnung GT-PHEV Concept soll mit zwei E-Motoren an der Hinterachse 120 E-Kilometer schaffen. Zusammen mit dem Verbrenner, der die Vorderachse antreibt, will er dereinst 1200 Kilometer Reichweite bieten.