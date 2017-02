Opel Insignia Sports Tourer :  Geräumiges Flaggschiff

Der aktuelle Insignia Sports Tourer löste bei seiner Lancierung 2008 den Vectra-Kombi ab – erntete wegen des deutlich geringeren Ladevolumens aber einige Kritik. Beim Nachfolger gehts nun wieder in die andere Richtung: Mit maximal 1640 Liter bietet die zweite Insignia Sports Tourer-Generation 100 Liter mehr Kofferraum. Und während er 200 Kilo abgespeckt hat, ist er in der Länge leicht gewachsen und kratzt mit 4,99 Meter an der Oberklasse.

Flaggschiff

«Unser neuer Insignia Sports Tourer ist sportlicher und zeigt zugleich beste Kombiqualitäten.», sagt Opel-Chef Karl-Thomas Neumann. «Dazu bietet er in der Summe so viele hochmoderne Technologien wie kein anderes Auto seiner Klasse – ein echtes Flaggschiff.» So bietet der Familienkombi LED-Scheinwerfer, komplette Vernetzung, Navigation, zahlreiche Fahrerassistenzsysteme sowie elektrische Komfortsitze mit Klimatisierung und Massagefunktion. Wie bei Wettbewerbern öffnet die Heckklappe optional mit einem Kick unter die Heckschürze.

Auswahl

Das Motorenangebot entspricht jenem der Schrägheckversion. Das heisst: Dieselmotoren mit 110 bis 170 PS sowie Benziner mit 140 bis 250 PS. Wahlweise mit 4x4 und neuer 8-Gang-Automatik. Später sollen ein rund 220 PS starker Diesel und eine OPC-Version mit 350 PS folgen. Der neue Kombi feiert Anfang März Weltpremiere und rollt im Sommer zu den Händlern. Die Preise sind noch nicht bekannt.