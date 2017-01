Opel Crossland X – erste Bilder :  X hoch drei

Seine offizielle Vernissage findet zwar erst am 1. Februar in Berlin (D) statt. Doch schon jetzt zeigt Opel erste Bilder seines neuen City-SUV Crossland X. Wie der Mokka X tritt der Crossland X im sogenannten B-Segment an, ist allerdings mit 4,21 Metern Länge sieben Zentimeter kürzer als der etablierte SUV-Bestseller Mokka X. Noch 2017 folgt dann auch der Grandland X als grösserer Mokka-X-Bruder für das C-SUV-Segment, so dass es 2017 sieben Opel-Neuheiten (darunter den Insignia) geben soll.

Kurz, aber geräumig

Dennoch bietet der Crossland X mit 410 bis 1255 Litern Laderaum reichlich Platz; die Rückbank kann um 15 Zentimeter längs verschoben werden. Auch bei der Optik orientiert sich der Newcomer am Kompakt-Bruder, etwa beim bulligen Grill und den «Doppelschwingen»-LED-Scheinwerfern. Bei der bogenförmig nach unten gezogenen Chrom-Dachlinie nimmt der Crossland X aber sogar Stilelemente des Kleinwagens Adam auf, innen erkennt man Anklänge an den Astra.

Modernes Infotainment

Unter dem Blech gibts neueste Technik: So erhält der Crossover als erster Opel eine 180-Grad-Rückfahrkamera für bessere Seitensicht. Hinzu kommen Head-up-Display, zahlreiche Sicherheitssysteme wie Kollisionswarner mit Fussgänger-Erkennung oder Tempo- und Spurassistent. Für beste Vernetzung sorgen das Acht-Zoll-Infotainmentsystem und Opels Service-Assistent «OnStar». Smartphones können zudem neu induktiv (also kabellos) geladen werden.

City-SUV ohne 4x4

Für den Antrieb dürften die bekannten Drei- und Vier-Zylinder-Motoren sorgen, Allrad ist aber im Gegensatz zum Mokka X nicht vorgesehen. Der Crossland X kommt im Juli 2017 zu den Händlern; technische Details und Preise sind noch unbekannt.