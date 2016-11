Miura von Rod Stewart versteigert :  Schnäppchen für 1,1 Millionen

Sportwagen statt Traktor

Lamborghini Miura

Als Traktor-Hersteller gestartet, mauserte sich Lamborghini schnell zur Sportwagen-Referenz. Das dritte Auto-Modell aus dem norditalienischen Sant'Agata Bolognese – der Lamborghini Miura – wird oft als Vorläufer der heutigen Supersportwagen betrachtet, mit seinem 3,9-Liter-12-Zylinder-Mittelmotor (350 bis 415 PS) zählt er zu den grössten Sportwagen-Ikonen. Gebaut wurde der Miura von 1966 bis 1975. Seit Jahren steigt der Miura-Wert kontinuierlich an, bei Auktionen erzielen gut erhaltene Modelle regelmässig Höchstpreise. Zum 50-jährigen Miura-Jubiläum nahm sich das hauseigene Lamborghini-Restaurations-Zentrum einem Miura SV an. Bilder des restaurierten Miura-Topmodells gibts in der Bildergalerie unten zu sehen.