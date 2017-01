Mercedes GLA: Weltpremiere :  Fitnesskur

Das neue Jahr beginnt häufig mit guten Vorsätzen: Gesündere Ernährung, mehr Bewegung, mehr Zeit für die Familie. Bei den meisten bleibts bei der Absicht. Nicht so beim überarbeiteten GLA von Mercedes.

Heute wurde der Kompakt-SUV an der Detroit Autoshow (8. bis 22. Januar) offiziell vorgestellt. Doch auf den ersten Blick hat sich bis auf angepasste Stossfänger, LED- statt Xenon-Scheinwerfer und neue Leichtmetallräder wenig geändert. Seine Fitnesskur vollzog er grösstenteils unter dem Blech. So gibts im Innenraum neue Sitzbezüge, edlere Zierteile und verchromte Bedienelemente. Dank der neuen 360-Grad-Kamera kann der GLA auf dem freistehenden 8-Zoll-Display erstmals in der Vogelperspektive rangiert werden – als einziger in seinem Segment. Dazu schwingt auch die elektrische Heckklappe ab sofort mittels angedeutetem Fusskick auf.

Zur breiten Motorenpalette – Diesel und Benziner mit 109 bis 381 PS und wahlweise Automatik und 4x4 – gesellt sich neu der 184 PS starke GLA 220 4Matic. Die Preise des ab April erhältlichen GLA beginnen bei 35'300 Franken (GLA 180) und reichen bis 69'400 Franken für das AMG-Topmodell.