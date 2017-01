Kia Stinger – Weltpremiere :  Gestochen scharf

Mit dem 4,83 Meter langen Stinger schlägt Kia ein neues Kapitel in der Markengeschichte auf. Und zwar was Optik und Leistung betrifft. Den schnittigen Koreaner wird es ab Ende Jahr mit zwei Motoren – einem Vierzylinder-Turbo mit 255 PS und einem V6-Biturbo mit 365 PS – geben. Mit dem Biturbo soll der Stinger in 5,1 Sekunden auf Tempo 100 spurten und eine Spitze von 269 km/h erreichen.

Adaptive Dämpfer, eine Achsverteilung von 51:49 (vorne/hinten), Torque Vectoring und ein mechanisches Sperrdifferential verhelfen dem Hecktriebler zu dynamischer Agilität. Optional wird es den Stinger aber auch mit 4x4 geben. Im Visier haben die Koreaner mit ihrem sportlichen Stinger vor allem BMW 4er Gran Coupé, Mercedes CLS und Audi A5 Sportback. Und dazu wurde er mit einigen tausend Test-Kilometern auf der Nordschleife des Nürburgrings abgestimmt.

Der Stinger verfügt aber auch über zahlreiche Assistenten wie etwa Müdigkeitserkennung, Totwinkelwarner, Notbremsassistent und einen adaptiven Tempomaten. Im Cockpit gibts ein Head-up-Display und weniger Knöpfe als in anderen Kia-Modellen. Das feine Leder und die tiefe Sitzposition vermitteln ein sportliches Fahrgefühl. Allerdings passen die Plastik-Applikationen in Chrom-Optik nicht ganz zum Premium-Anspruch. Erstaunlicherweise verfügen hinten sitzende Erwachsene trotz der abfallenden Dachlinie über genug Kopffreiheit.