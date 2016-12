Jubiläumsroadster :  J50: Traum jedes Ferrari-Sammlers

Der zweisitzige Mittelmotorbolide basiert auf dem aktuellen 488 Spider, wirkt aber mit seiner neu gestalteten Karosserie total eigenständig. Es finden sich an der futuristisch gestalteten Aussenhülle aber auch Design-Zitate der Ferrari-Modelle und Studien aus den 1970er-Jahren. Die Front mit den neuartig gestylten LED-Scheinwerfern ist tief nach unten gezogen. Umso bulliger wirken die weit ausgestellten Radhäuser und die 20 Zoll grossen geschmiedeten Alu-Räder. Die Seitenscheiben umschliessen die Piloten wie in einer Flugzeugkanzel. Die Gürtellinie steigt nach hinten stark an und zitiert damit klassische Ferrari-Rennwagen. Das zweiteilige Targa-Dach aus Karbonfiber lässt hinter den Sitzen verstauen.

Unter der durchsichtigen Motorhaube aus Polycarbonat sitzt der aus dem 488 Spider bekannte Ferrai-V8. Der 3,9 Liter grosse Biturbo leistet 690 PS, 20 PS mehr als der Technikspender 488. Das entspricht einer Literleistung von 177 PS. Zur Spitze macht Ferrari keine Angaben, sie dürfte aber bei über 330 km/h liegen. Das Interieur wurde weitgehend vom 488 Spider übernommen. Den Preis teilt Ferrari nur auf Anfrage mit. Egal, die Kleinserie von zehn Stück ist sowieso schon längst an Ferrari-treue Sammler verkauft.