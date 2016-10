Jeep Compass :  Jeep schliesst die Lücke

Mit dem Compass schliesst Jeep die Lücke zwischen dem aktuellen Einstiegsmodell Renegade und dem Cherokee. Optisch orientiert sich der Compass am Design des aktuellen Jeep-Topmodells Grand Cherokee.

Vom Nebendarsteller zum Renner?

Einen Compass gibts in Europa zwar schon seit 2007, doch fungierte dieser bei uns in der Verkaufshitparade höchstens unter «ferner liefen»: Drei Stück im Vorjahr, zwei Stück in diesem Jahr – so die äusserst magere Verkaufsbilanz des Einstiegs-SUV von Jeep.

Das will der in Brasilien gebaute neue Compass ab der zweiten Jahreshälfte 2017 ändern. Die Motorvarianten sind zwar noch nicht bekannt. Jeep verrät aber, dass dieser mit Front- und Allradantrieb sowie Diesel- und Benzin-Motoren mit 150 bis 220 PS verfügbar sein dürfte. Die Preise dürften bei rund 40'000 Franken starten. Weitere Infos werden voraussichtlich bei der offiziellen Premiere an der Los Angeles Autoshow Mitte November bekannt.