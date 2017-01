Infiniti QX50 Concept :  SUV mit automatischem Co-Piloten

Eigentlich dürfte dieses Konzept schon ziemlich genau dem neuen Infiniti QX50 entsprechen. Bereits letzten April hat Nissans Luxustochter an der Peking Motorshow die Studie QX Sport Inspiration enthüllt. Und diese unterscheidet sich optisch nicht gross vom QX50 Concept, der seine Weltpremiere nun nächste Woche an der Detroit Motorshow (8. bis 22. Januar) feiern wird.

Wie die SUV der Konkurrenz soll der QX50 dynamisch aussehen und gleichzeitig praktisch sein. Dieser Spagat scheint geglückt – das Konzept sieht jedenfalls schnittig aus. Ob es auch praktisch ist, wird sich freilich zeigen müssen.

Hielt sich Infiniti beim QX Sport Inspiration mit Informationen zur Technik noch zurück, verraten die Japaner beim QX50 Concept nun mehr. So soll dieser Assistenzsysteme für autonomes Fahren enthalten, die Infiniti allerdings eher als Co-Pilot verwenden will. Sie sollen den Fahrer unterstützen, aber nicht ersetzen. So könnten langweiligere Aufgaben wie Stop-und-Go-Verkehr oder die Überwachung der Umgebung an den Computer delegiert werden.

Besonders stolz ist Infiniti auf den neuen Turbo-Motor mit variabler Verdichtung – erstmals in einem serienreifen Motor. Dieser soll die Leistungsfähigkeit eines hochdrehenden Benziners mit dem Drehmoment und der Effizienz eines modernen Diesels vereinen. Der Vierzylinder-Benziner soll rund 270 PS und 400 Nm leisten. Wir gehen davon aus, dass dieser Motor im Herbst sein Debüt im neuen Infiniti QX50 feiern wird.