I-Pace: Jaguars erste Elektro-Studie :  Auf leisen Pfoten

Überraschung gestern in Los Angeles: Am Pressetag der L.A. Auto Show enthüllte Jaguar als Weltpremiere die Elektro-Studie I-Pace.

Noch beeindruckender als die scharfe Form des SUV mit typischer Jaguar-Front und coupéartiger Silhouette ist das, was unter dem Blech steckt: Ein je in Vorder- und Hinterachse integrierter Elektromotor leisten total 400 PS und 700 Nm, womit der Allradler in rund vier Sekunden auf Tempo 100 spurten soll!

500 Kilometer elektrisch

Der Lithium-Ionen-Akku im Unterboden sorgt nicht nur für einen tiefen Schwerpunkt, sondern dank 90-kWh-Kapazität auch für eine grosszügige Reichweite von 500 Kilometern. Im Alltag sollten so also rund 400 E-Kilometer möglich sein, bevor der I-Pace an einem 50-kW-Gleichstrom-Anschluss in rund zwei Stunden wieder aufgeladen werden kann.

Der Innenraum des 4,68 Meter langen E-SUV beeindruckt mit einer «schwebenden» Mittelkonsole, auf der digitale Bedienoberflächen für die Klima-Steuerung und die Gangwahl sitzen. Darüber thront ein 12 Zoll grosser Touchscreen.

Der Kofferraum fasst 530 Liter. Laut Jaguar soll der I-Pace nächstes Jahr als Serienmodell vorgestellt und 2018 auf den Markt kommen. Der erste rein elektrische Jaguar macht heute schon Lust auf mehr!